Песков предупредил о последствиях после появления военного корабля Украины у границ России

Появление корабля «Донбасс» Военно-морских сил Украины в Керченском проливе в очередной раз доказало опасность подобного поведения. Как сообщило РИА «Новости, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что любая, даже самая незначительная провокация может привести к серьезному ответу.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что именно о таких действиях неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины в минувший четверг, 9 декабря, подошел на потенциально опасное расстояние к Керченскому проливу. На требование пограничной службы ФСБ России экипаж не отреагировал. В ведомстве расценили поведение судна как угрожающее безопасности мореплавания.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поведение украинских моряков очередной провокацией, которая стала только частью опасного поведения у российских границ.