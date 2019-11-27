Песков предупредил о малом количестве времени для заключения контракта с «Нафтогазом»

Работа по продлению уже действующего контракта или по заключению нового между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» по транзиту сырья продолжается. Но времени на оформление документа остается мало. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что в данный момент идет обмен коммерческими предложениями между двумя сторонами. Об этом в минувший вторник говорил на совещании у президента России глава «Газпрома» Алексей Миллер. После встречи с российским лидером новые предложения передали Киеву.

«Мы в цейтноте, времени мало», — заявил Дмитрий Песков.

Миллер объяснил затягивание подписания транзитного контракта с Украиной Подробнее

Он пояснил, что «Нафтогаз» должен отделить от себя оператора газотранспортной системы Украины и сформировать новую структуру. Для этого необходимо пройти ряд процедур, что требует времени. При этом для нового оператора нужно поставить в резерв необходимое количество объемов газа. Все эти действия требуют времени, которое пока есть, но уже серьезно сокращается.

«Работа ведется, говорить о каких-то деталях этих переговоров — тоже невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

В минувший вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что при переходе Украины на европейское законодательство страна обязана создать независимого оператора для транзита газа. Для этого нужно получить лицензию в европейском ведомстве. Без этого заключение нового контракта или продление старого просто невозможно.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что все документы для получения лицензии новым газотранспортным оператором Киев уже направил в Секретариат Энергетического сообщества Европы. По его словам, оператор начнет работать до 26 декабря.

Договор между Россией и Украиной о транзите газа истекает 31 декабря. «Газпром», «Нафтогаз» и Еврокомиссия вели переговоры для решения этого вопроса на протяжении нескольких месяцев, но к единому мнению не пришли. Проблема усугублялась еще и судебными тяжбами между российской и украинской компаниями. «Газпром» предложил «Нафтогазу» при оформлении нового документа отказаться от взаимных претензий. Однако исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что если российская корпорация не готова платить деньгами, то можно расплатиться поставками газа.