  • Песков предсказал развал газотранспортной системы Украины без российского газа

    03 ноября 2019, 22:49

    Анатолий Минкин

    Украина может получить полностью разваленную газотранспортную систему, если она откажется от российского газа. Таким мнением поделился пресс-секретарь России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
    Песков предсказал развал газотранспортной системы Украины без российского газа

    Он напомнил, что на этой неделе состоялись очередные переговоры представителей «Газпрома», украинского «Нафтогаза» и представителей Еврокомиссии по вопросу газового транзита. Песков заявил, что на повестке дня остался только один вопрос: «нужно ли транзитировать через Украину?».

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    «Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил Дмитрий Песков и отметил, что пока о дальнейшем развитии ситуации сказать сложно.

    Он напомнил, что президент России уже говорил о том, что Москва не хочет отказываться от транзита газа через территорию Украины. Но если против будет сам Киев, то выхода просто не останется.

    «Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», — сказал Дмитрий Песков.

    Срок действия договора по транзиту российского газа через Украину истекает в конце года, но участники соглашения так и не договорились. Все осложняется судебным разбирательством между «Газпромом» и «Нафтогазом». В последний раз Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону украинской компании и обязал «Газпром» выплатить 2,6 миллиарда долларов компенсации. Сейчас Россия для подписания нового договора предложила обнулить исковые требования к «Газпрому» и обещает списать часть долгов Украины. В ответ «Нафтогаз» направил новый иск теперь уже на 12 миллиардов долларов. Ранее Дмитрий Песков заявил, что России не требовалось согласия Дании для завершения «Северного потока — 2».