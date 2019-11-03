Песков предсказал развал газотранспортной системы Украины без российского газа

Он напомнил, что на этой неделе состоялись очередные переговоры представителей «Газпрома», украинского «Нафтогаза» и представителей Еврокомиссии по вопросу газового транзита. Песков заявил, что на повестке дня остался только один вопрос: «нужно ли транзитировать через Украину?».

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«Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил Дмитрий Песков и отметил, что пока о дальнейшем развитии ситуации сказать сложно.

Он напомнил, что президент России уже говорил о том, что Москва не хочет отказываться от транзита газа через территорию Украины. Но если против будет сам Киев, то выхода просто не останется.

«Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», — сказал Дмитрий Песков.

Срок действия договора по транзиту российского газа через Украину истекает в конце года, но участники соглашения так и не договорились. Все осложняется судебным разбирательством между «Газпромом» и «Нафтогазом». В последний раз Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону украинской компании и обязал «Газпром» выплатить 2,6 миллиарда долларов компенсации. Сейчас Россия для подписания нового договора предложила обнулить исковые требования к «Газпрому» и обещает списать часть долгов Украины. В ответ «Нафтогаз» направил новый иск теперь уже на 12 миллиардов долларов. Ранее Дмитрий Песков заявил, что России не требовалось согласия Дании для завершения «Северного потока — 2».