Кремль впервые высказался о расстреле солдат в Забайкалье

Он особо отметил, что сама постановка вопроса журналиста о связи расстрела в военной части и армейской реформы неуместна.

Расстрелявший сослуживцев срочник хотел стать контрактником Подробнее

«Вы говорите о частном абсолютно случае и на основе этого делаете выводы о реформе в армии», — заявил Дмитрий Песков. Также он отметил, что президент не будет комментировать ситуацию в военной части Забайкалья, так как это не вопрос лидера страны.

Трагедия в войсковой части 54 160 в Забайкалье произошла в минувшую пятницу. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов из табельного оружия расстрелял своих сослуживцев. Погибли восемь человек, двое получили серьезные ранения. Устроившего стрельбу солдата задержали на месте, а после арестовали.

После случившейся трагедии следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В Министерстве обороны заявили, что причиной поведения солдата мог стать нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы. Выяснением обстоятельств трагедии занимаются Следственный комитет и специальная комиссия Минобороны.

В администрации поселка Вагай Тюменской области, откуда родом Шамсутдинов, рассказали, что молодой человек после срочной службы хотел пойти на контракт. Для этого он попросил отца прислать ему все необходимые документы. На плохое отношение со стороны сослуживцев солдат не жаловался.