Важное 16 декабря 2022, 13:06 Песков предложил дождаться официальной информации о введении девятого пакета санкций Представитель Кремля Песков: нужно ознакомиться с новыми санкциями, а потом уж реагировать РИА «Новости»

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Нужно сначала ознакомиться с новым санкционным списком Евросоюза и получить официальную информацию, а потом уже реагировать на нее. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представители прессы спросили его, готова ли Россия к девятому пакету санкций, анонсированному Евросоюзом.

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«Давайте сначала ознакомимся с вами со списком, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы», — процитировал Пескова ТАСС.

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что «пока еще ничего не объявлено».

Ранее стало известно, что в новый список ограничений включат около 200 россиян. Помимо этого, ЕС расширит список продукции, запрещенной к экспорту в России. При этом, по данным СМИ, Евросоюз планирует смягчить санкции в отношении некоторых бизнесменов, предприятия которых связаны с химией и удобрениями. В случае необходимости их активы будут размораживать ради финансирования поставок в Африку.