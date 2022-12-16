16 декабря 2022, 13:06
Песков предложил дождаться официальной информации о введении девятого пакета санкций
Представитель Кремля Песков: нужно ознакомиться с новыми санкциями, а потом уж реагировать
Нужно сначала ознакомиться с новым санкционным списком Евросоюза и получить официальную информацию, а потом уже реагировать на нее. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представители прессы спросили его, готова ли Россия к девятому пакету санкций, анонсированному Евросоюзом.
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«Давайте сначала ознакомимся с вами со списком, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы», — процитировал Пескова ТАСС.
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Пресс-секретарь главы государства добавил, что «пока еще ничего не объявлено».
Ранее стало известно, что в новый список ограничений включат около 200 россиян. Помимо этого, ЕС расширит список продукции, запрещенной к экспорту в России. При этом, по данным СМИ, Евросоюз планирует смягчить санкции в отношении некоторых бизнесменов, предприятия которых связаны с химией и удобрениями. В случае необходимости их активы будут размораживать ради финансирования поставок в Африку.
Дмитрий Песков
Санкции
Евросоюз
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