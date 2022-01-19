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    19 января 2022, 14:20

    Песков: правительство одобряет намерения Эрдогана решить ситуацию России и Украины

    Дарья Морозова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал приглашение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным телеканала «Звезда», Песков рассказал, что правительство России относится к такой инициативе положительно. Эрдоган пообещал сторонам предоставить площадку для переговоров.

    «Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине», — прокомментировал Песков.