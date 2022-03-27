Песков поставил Байдена на место

Не Джо Байдену решать, кому находиться у власти в России, а народу страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал очередной выпад президента США в адрес президента РФ агентству Reuters.

Байден в субботу выступил в Варшаве с речью, посвященной украинским событиям. Постоялец Белого дома завершил свое выступление словами о том, что «Украина никогда не станет победой для России», а российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти».

«Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне», — заявил Песков.

В Белом доме также прокомментировали высказывание Байдена. Представитель вашингтонской администрации заявил, что президент США не имел в виду смену власти в России.

Песков ранее заявил, что оскорбительные заявления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для отношений между Россией и США при нынешней администрации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал Байдена несчастным больным человеком. Глава нижней палаты парламента заявил, что президенту США нужно пройти медицинское обследование.