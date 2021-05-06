Песков пошутил о «работе» Петрова и Боширова на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о работе в администрации президента сотрудников Александра Петрова и Руслана Боширова. Так он отреагировал на публикацию Bellingcat, в которой утверждалась их связь с Кремлем.

Об этом пресс-секретарь Владимира Путина рассказал РИА «Новости». Песков отметил, что не располагает такой информацией. Он подчеркнул, что в Кремле вообще невозможно работать, потому что это историческое здание, которое является наследием ЮНЕСКО. Там расположены только резиденция и подразделение администрации президента.

«Мне также неизвестно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», — отметил он.

Петров и Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, ранее заявляли, что работают в фитнес-индустрии, в сфере спортивного питания. При этом издание Bellingcat сообщило, что они получили повышение и теперь работают представителями Кремля в российских регионах. Считается, что до этого они были сотрудниками ГРУ.