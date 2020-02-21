Песков посетовал, что «Путина все время куда-то уходят». Глава пресс-службы президента напомнил, что Путин никуда не уходит. Он в самом начале срока, и впереди много работы.

«Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время уходите Путина? Путин в начале своего президентского срока. Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что у главы России Владимира Путина очень много проблем и работы, а его «все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают».

Ранее Центр политической конъюнктуры под руководством Алексея Чеснакова подготовил доклад «Уйти нельзя остаться». Эксперты проанализировали страхи россиян, связанные с уходом Путина с поста президента России в 2024 году.

Оказалось, что все опасения соотечественников реальны и они «отчетливо выражены в сознании». Больше всего россияне боятся, что после ухода Путина в стране начнутся бардак, борьба за власть и на этом фоне — падение экономики.