Песков посетил Луганск с рабочей поездкой | 360°

Власть 09 ноября 2022, 11:47 Песков посетил Луганск с рабочей поездкой Замглавы администрации президента Кириенко: представитель Кремля Песков посетил Луганск РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вернулся из рабочей поездки по Добнассу, в Луганске он провел обучение пресс-служб и представителей СМИ. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, сообщил ТАСС.

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — заявил Кириенко на мероприятии общества «Знание».

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Он добавил, что лекторы общества «Знание» сотрудничают с Минобороны России практически во всех центрах боевого слаживания, а также установления боеготовности. В частности, речь идет о Донбассе.

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Ранее председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что в регионе до конца 2022 года собираются принять новую Конституцию. По его словам, документ не будет сильно отличаться от того, что был в Луганской Народной Республике последние восемь лет.