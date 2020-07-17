Песков посчитал пандемию почвой для взаимодействия России и США

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью «Авторадио» рассказал, что в отношениях России и США возникают «ростки» возрождающегося взаимодействия. Но к «более благоприятному» режиму общения это не приводит.

По мнению Пескова, возникшая пандемия «может стать почвой» для «истинного взаимодействия».

«И элементы этого мы видим — это обмен помощью во время пандемии: китайцы — нам, мы — китайцам, мы — итальянцам, итальянцы — тоже нам, американцы нам тоже поставляют, мы — американцам. И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит», — поделился пресс-секретарь.

Песков в разговоре напомнил о конфликте между Пекином и Вашингтоном, который снова накаляется. По словам пресс-секретаря, сейчас неподходящее время, чтобы США обвиняли Китай, потому что во время пандемии странам нужно «сплотиться вокруг единственной компетентной организации ВОЗ». Песков обратил внимание, что президент Дональд Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ. Пресс-секретарь считает, что сейчас «расслабляться нельзя».

Ранее пресс-секретарь рассказал о работе с президентом Владимиром Путиным. По мнению Пескова, его должность — это удача и уникальная возможность.