Песков посчитал безумием готовность ЕС обсуждать визовые ограничения для россиян

Планы Европы обсудить возможность ограничения выдачи виз россиянам являются иррациональными и граничат с безумием. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что «шаг за шагом и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума».

«Этот набор иррациональности, граничащей с безумием, к сожалению, допускает возможность того, что подобные решения могут обсуждаться», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что страна будет следить за принятием решения по визам для россиян. Действия ЕС не останутся без ответа. При необходимости Россия защитит интересы своих граждан. Песков подчеркнул, что у европейских стран разные точки зрения на этот вопрос.

Ранее появились сообщения о том, что Германия и Франция выступили против запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.