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    17 декабря 2021, 13:48

    Песков пообещал зеркальный ответ от России на санкции ЕС

    Наза Салех Захи

    После решения ЕС продлить санкций в отношении российской стороны из-за ситуации на Украине будут приняты зеркальные меры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков пообещал зеркальный ответ от России на санкции ЕС

    «У нас есть и функционирует целый набор контрмер, они также будут зеркально продлеваться с нашей стороны», — сказал Песков, его процитировал «Интерфакс».

    Представитель Кремля отметил, что российские власти считают такие санкции незаконными с точки зрения международного права. По его словам, нигде еще ограничительные меры не приводили к тому, что инициаторы достигали своих целей.

    Песков добавил, что Россия прекрасно адаптировалась под существующие экономические условия и научилась извлекать выгоду из сложившегося положения, в частности, развивать собственное производство.

    Ранее стало известно, что Евросоюз поддержал продление экономических санкций против России. Такое решение было принято на саммите в Брюсселе.