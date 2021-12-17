Песков пообещал зеркальный ответ от России на санкции ЕС

После решения ЕС продлить санкций в отношении российской стороны из-за ситуации на Украине будут приняты зеркальные меры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть и функционирует целый набор контрмер, они также будут зеркально продлеваться с нашей стороны», — сказал Песков, его процитировал «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что российские власти считают такие санкции незаконными с точки зрения международного права. По его словам, нигде еще ограничительные меры не приводили к тому, что инициаторы достигали своих целей.

Песков добавил, что Россия прекрасно адаптировалась под существующие экономические условия и научилась извлекать выгоду из сложившегося положения, в частности, развивать собственное производство.

Ранее стало известно, что Евросоюз поддержал продление экономических санкций против России. Такое решение было принято на саммите в Брюсселе.