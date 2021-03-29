Песков пообещал скоро сообщить дату послания Федеральному собранию

Кремль скоро объявит дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«Мы сообщим своевременно [о дате послания], мы скоро сообщим», — прокомментировал ТАСС информацию Дмитрий Песков.

РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, написал, что послание наметили на 22 апреля, день рождения Владимира Ленина. Еще два источника, близких к Совфеду, подтвердили эту информацию.

В прошлом году на 22 апреля было запланировано голосование по поправкам в Конституцию, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на июль.

В начале марта стало известно, что президент России Владимир Путин уже начал готовиться к выступлению с посланием Федеральному собранию. Президент заявил, что ему важно услышать мнения глав ведущих компаний и предпринимательских объединений. Основными темами ежегодного послания должны стать социально-экономического развития страны и подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу.

Песков тогда заявил, что дата еще не определена, но послание президента Федеральному собранию переносится на более поздний срок.