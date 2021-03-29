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    29 марта 2021, 10:55

    Песков пообещал скоро сообщить дату послания Федеральному собранию

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Кремль скоро объявит дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил Дмитрий Песков.

    Песков пообещал скоро сообщить дату послания Федеральному собранию

    «Мы сообщим своевременно [о дате послания], мы скоро сообщим», — прокомментировал ТАСС информацию Дмитрий Песков.

    РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, написал, что послание наметили на 22 апреля, день рождения Владимира Ленина. Еще два источника, близких к Совфеду, подтвердили эту информацию.

    В прошлом году на 22 апреля было запланировано голосование по поправкам в Конституцию, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на июль.

    В начале марта стало известно, что президент России Владимир Путин уже начал готовиться к выступлению с посланием Федеральному собранию. Президент заявил, что ему важно услышать мнения глав ведущих компаний и предпринимательских объединений. Основными темами ежегодного послания должны стать социально-экономического развития страны и подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу.

    Песков тогда заявил, что дата еще не определена, но послание президента Федеральному собранию переносится на более поздний срок.