Песков пообещал сбрить бороду в знак победы над коронавирусом

За время лечения от CIVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрастил усы и бороду. Он пообещал, что избавится от растительности на лице, когда коронавирус будет побежден.

«Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом, полную — и де-факто, и де-юре», — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Отрывок интервью опубликовал в Instagram журналист Павел Зарубин.

Еще Песков признался, что бороду его уже попросила сбрить дочь. По словам пресс-секретаря президента, бороды и усов не будет, как только придется выйти на работу в офис.

Песков вместе с супругой Татьяной Навкой проходил лечение от COVID-19. В больницу они попали в начале мая, но через некоторое время фигуристку выписали. В конце месяца домой смог вернуться и сам пресс-секретарь главы государства. Сейчас супруги находятся дома в самоизоляции. Песков раньше отмечал, что уже начинает возвращаться «к нормальной человеческой жизни».