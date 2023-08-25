25 августа 2023, 13:27
Песков пообещал продолжить СВО для предотвращения терактов
Песков: Россия продолжит СВО для защиты страны от террористических атак
Россия продолжит выполнение СВО, чтобы исключить возможности терактов на территории страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос об атаке украинских дронов на Москву и другие города страны.
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«СВО будет продолжаться, чтобы исключить в будущем террористическую угрозу со стороны Киева», — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что российские системы ПВО успешно справляются с украинскими беспилотниками.
«Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны», — сообщил он.
Он назвал атаки БПЛА террористической активностью и указал на то, что большинство ударов дроны наносят не по военным объектам, а по жилым домам и городской инфраструктуре. Российская сторона в таких случаях чаще всего фиксировала незначительные повреждения фасадов, заявил Песков.
Ранее ВС России системами ПВО сбили дрон над Бабынинским районом Калужской области. Об этом заявили представители Минобороны.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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