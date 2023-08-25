Власть 25 августа 2023, 13:27 Песков пообещал продолжить СВО для предотвращения терактов Песков: Россия продолжит СВО для защиты страны от террористических атак РИА «Новости»

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Россия продолжит выполнение СВО, чтобы исключить возможности терактов на территории страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос об атаке украинских дронов на Москву и другие города страны.

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«СВО будет продолжаться, чтобы исключить в будущем террористическую угрозу со стороны Киева», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские системы ПВО успешно справляются с украинскими беспилотниками.

«Достаточно эффективно работают все соответствующие системы противовоздушной обороны», — сообщил он.

Он назвал атаки БПЛА террористической активностью и указал на то, что большинство ударов дроны наносят не по военным объектам, а по жилым домам и городской инфраструктуре. Российская сторона в таких случаях чаще всего фиксировала незначительные повреждения фасадов, заявил Песков.

Ранее ВС России системами ПВО сбили дрон над Бабынинским районом Калужской области. Об этом заявили представители Минобороны.