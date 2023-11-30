Власть 30 ноября 2023, 15:02 Песков пообещал, что Зеленский сможет задать вопрос Путину на прямой линии Kremlin Pool/via Globallookpress.com

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Даже президент Украины Владимир Зеленский сможет задать вопрос Владимиру Путину на прямой линии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова привел Telegram-канал Shot.

Официальный представитель Кремля уточнил, что спросить что-то у главы государства можно через сайт или кол-центр из любой точки мира.

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Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря. До этого Песков сообщал, что президент сам отберет вопросы, на которые будет отвечать. Представитель Кремля также напомнил, что у мероприятия нет четкого хронометража, но оно «всегда весьма продолжительно и содержательно».

Впервые кол-центр по приему вопросов для прямой линии с Путиным откроет «Народный фронт». В организации 30 ноября проходит пресс-конференция в преддверии старта приема обращений. Редакция сбора вопросов готова к фейкам, для этого сформировали «боевую группу из представителей всех регионов».