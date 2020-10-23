Песков пообещал, что Россия не будет терпеть хамство Запада

Россия готова к диалогу с Европой, но не будет терпеть «хамство Запада». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя», — сказал Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Он также напомнил, что Путин призвал быть терпеливее и конструктивнее в отношениях с западными партнерами, более последовательно объяснять свои аргументы и доводы. Пускай между Россией и Германией есть «определенный раздражитель», все же нужно работать сообща, чтобы его иллюминировать. Хотя последние попытки сотрудничества, к сожалению, провалились.

Ранее Песков прокомментировал отношения России с Турцией. По словам пресс-секретаря президента, между странами есть разногласия, но не такие значительные, как, например, в общении с США. Песков настоял на том, что Путин делает все возможное для сглаживания конфликта в районе Нагорного Карабаха и примирения Армении и Азербайджана.