Песков: помилование Сапеги зависит от решения Лукашенко

Жительница РФ Софья Сапега подала прошение о помиловании в администрацию колонии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это решение остается за белорусским лидером Александром Лукашенко. Эти слова представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

«Что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства», — сказал он.

Все остальные вопросы по дальнейшей судьбе Сапеги Песков также перенаправил к Лукашенко и белорусскому правительству.

Осужденная за экстремистскую деятельность россиянка подала прошение о помиловании утром 27 июня. Об этом сообщил RT со ссылкой на адвоката семьи Сапеги Антона Гашинского. По его словам, прошение направили в администрацию колонии в Гомеле, в которой находится россиянка.

Суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения. Ее обвинили в нескольких преступлениях, среди которых — разжигание социальной вражды и розни, а также организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел. Суд огласил приговор 6 мая. Об этом также сообщил RT.