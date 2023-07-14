Власть 14 июля 2023, 13:00 Песков похвалил работу систем ПВО России после атаки в районе Курской АЭС Песков об атаке в районе Курской АЭС: все системы ПВО России работают эффективно Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российские системы противовоздушной обороны продолжают демонстрировать свою эффективность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаку Вооруженных сил Украины в районе Курской АЭС. Его процитировал ТАСС.

«Все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Реклама

Очевидно, что ВСУ не отказываются от попыток ударов по российской территории, указал Песков. Он добавил, что после атаки в районе Курской АЭС принимаются соответствующие меры.

В небе над городом-спутником атомной электростанции Курчатовым прогремел мощный взрыв, из-за которого выбило несколько окон, сообщил «Царьград». При атаке использовали дрон — он упал на землю и взорвался. Никто из людей не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что падение беспилотника на Курскую АЭС могло привести к глобальной катастрофе. Она обвинила страны НАТО в спонсировании ядерного терроризма в исполнении киевского режима.