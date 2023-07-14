14 июля 2023, 13:00
Песков похвалил работу систем ПВО России после атаки в районе Курской АЭС
Песков об атаке в районе Курской АЭС: все системы ПВО России работают эффективно
Российские системы противовоздушной обороны продолжают демонстрировать свою эффективность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаку Вооруженных сил Украины в районе Курской АЭС. Его процитировал ТАСС.
«Все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
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Очевидно, что ВСУ не отказываются от попыток ударов по российской территории, указал Песков. Он добавил, что после атаки в районе Курской АЭС принимаются соответствующие меры.
В небе над городом-спутником атомной электростанции Курчатовым прогремел мощный взрыв, из-за которого выбило несколько окон, сообщил «Царьград». При атаке использовали дрон — он упал на землю и взорвался. Никто из людей не пострадал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что падение беспилотника на Курскую АЭС могло привести к глобальной катастрофе. Она обвинила страны НАТО в спонсировании ядерного терроризма в исполнении киевского режима.
Кремль
Дмитрий Песков
ПВО
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