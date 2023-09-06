Власть 06 сентября 2023, 13:30 Песков похвалил баллотирующихся в органы власти бойцов СВО Песков: в Кремле высоко оценили гражданскую активность бойцов СВО РИА «Новости»

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Гражданская активность бойцов СВО, которые решили баллотироваться в органы власти, заслужила самую высокую оценку. Об этом заявил в беседе с журналистами ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решение некоторых бойцов заняться политикой восприняли в Кремле «как должность». Он назвал ситуацию абсолютно нормальной и похвалил гражданскую активность участников СВО.

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«Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности», — отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал совместные военные учения Соединенных Штатов и Армении. По его словам, в Кремле маневры вызвали настороженность, «особенно в нынешней ситуации». Он добавил, что руководство России будет внимательно следить за этой темой.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что продолжение поддержки Украины со стороны США не будет влиять на ход СВО.