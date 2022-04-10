Песков подтвердил встречу Путина с канцлером Австрии

Президент России Владимир Путин 11 апреля встретится с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Это подтвердили пресс-службы лидеров обеих стран, написал ТАСС.

Со стороны России об этом заявил пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы подтверждаем», — сказал он.

Со стороны Австрии о встрече рассказали в ведомстве федерального канцлера. Они подтвердили местным СМИ информацию о том, что Нехаммер приедет в Москву для встречи с Путиным. Австрийский лидер согласовал визит в Россию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Нехаммера ранее уличили в эгоистичных целях встречи с Путиным. Австрийские СМИ обсуждали, что лидер европейской страны хочет присвоить себе звание «строителя мостов» между конфликтующими государствами. В окружении канцлера отмечали, что для этого необходимы не только телефонные разговоры, но и личные визиты.