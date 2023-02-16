Власть 16 февраля 2023, 13:22 Песков подтвердил встречу Путина с детским омбудсменом Пресс-секретарь Песков: Путин встретится с детским омбудсменом Львовой-Беловой 16 февраля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 16 февраля встретится с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Они обсудят обращения россиян и помощь детям, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Сегодня у Путина будет наш уполномоченный при президенте по правам ребенка [Мария] Львова-Белова», — сказал он на брифинге.

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Омбудсмен, по словам Дмитрия Пескова, подготовила доклад об актуальных проблемах и обращениях в приемную, оказании помощи и обеспечении прав детей в России.

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С 2 по 6 февраля Мария Львова-Белова побывала в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе. Она передала гуманитарную помощь местным социальным учреждениям в рамках акции «Детям — в руки» и проекта «Счастливое детство», рассказали в администрации президента.

Омбудсмен обсудила с руководством регионов лечение детей с орфанными заболеваниями, реорганизацию детских домов-интернатов, открытие учреждений для подростков, возвращение детей-сирот из эвакуации.