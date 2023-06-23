Важное 23 июня 2023, 13:28 Песков подтвердил слова Обамы о желании крымчан войти в состав России Представитель Кремля Песков заявил о рациональном зерне в заявлении Обамы о Крыме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Практически все население Крыма хотело войти в состав России. Такое заявление в беседе с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего президента США Барака Обамы о референдуме 2014 года.

Он подчеркнул, что считает такие заявления западных политиков рациональными.

Реклама

Представитель Кремля отметил, что бывший президент США прав в своем заявлении, что часть украинских политиков выступала за углубление отношений с Россией.

«В этих заявлениях содержатся рациональные зерна. Так и есть — там действительно была фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с РФ, выступали против насаждения русофобиии. Но не определенная часть Крыма, а практически все его население хотело стать частью России», — уточнил Песков.

Бывший президент США Барака Обама в интервью телеканалу CNN заявил, что русскоязычная часть населения Крыма в 2014 году хотела войти в состав России.

Он пояснил, что для украинской политики 2014 год стал необычайно сложным, потому что даже в государственном парламенте находились депутаты с пророссийской позицией.

Обама подчеркнул, что настроения крымчан хорошо знали в Европе. Поэтому для введения санкций после проведения референдумов ему вместе с занимавшей пост Германии Ангелой Меркель пришлось уговаривать европейских политиков.