Важное 06 апреля 2023, 12:51 Песков подтвердил информацию о встрече Путина с представителем президента Турции Калыном Пресс-секретарь Песков: президент Путин встретился с представителем лидера Турции Калыном Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин встретился с представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. Информацию журналистам подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, написал ТАСС. Ранее о встрече с Путиным в Москве сообщил Калын.

«Действительно, такая встреча имела место», — ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос прессы.

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Песков добавил, что Путин и Калын обсудили реализацию крупных проектов между двумя странами, «включая „Аккую“». Речь шла о том, как провести церемонию разгрузки топлива. Россия будет участвовать в ней «должным образом», напомнил Песков.

Ранее Ибрагим Калын сообщал, что передал Владимиру Путину послания турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, а у российского лидера также были послания в адрес Эрдогана. Калын тоже информировал о том, что во время беседы затрагивалась тема предстоящей церемонии доставки топлива на «Аккую». Кроме того, по его словам, Путин и Калын обсудили ситуацию на Украине.