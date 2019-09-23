Песков подтвердил гарантии Кремля по амнистии капитала

Гарантии, которые давал президент России Владимир Путин относительно амнистии капитала для бизнеса, должны выполняться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так Песков отреагировал на вопрос — можно ли доверять гарантиям Кремля после того, как декларация одного из представителей капитала, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, поданная им в рамках амнистии, была использована против него в ходе уголовного разбирательства.

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«Не зная деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может», — ответил Песков.

По словам официального представительства Кремля, дело Израйлита не находится в компетенции администрации президента России. Прежде чем комментировать дело, нужно ознакомиться со всеми обстоятельствами разбирательства.