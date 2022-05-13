Песков поддержал Лаврова в оценке планов Украины вступить в Евросоюз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с тем, что желание Украины вступить в Евросоюз нельзя назвать безобидным. Он поддержал позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в этом вопросе, сообщил ТАСС.

«Мне к этому нечего добавить. Достаточно подробный и развернутый был ответ», — сказал он на ежедневном брифинге.

После заседания совета глав МИД стран СНГ в Душанбе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сомневается в безобидности стремления Украины вступить в Евросоюз, потому что из экономической платформы он превратился в воинствующего игрока, сообщило РИА ФАН. Он также назвал ЕС придатком НАТО, так как организация фактически сливается с альянсом.