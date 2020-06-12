Песков перечислил главные мужские качества
Ум, честность, последовательность, сила, чувство юмора и талант — главные мужские качества. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало «РИА Новости».
«Ум, который формируется из двух составных: это природа и образование. Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя. Честность я говорил? Говорил. Чувство юмора, то самое, о котором я уже говорил. Я считаю, что это должно быть обязательно у любого человека. И, наверное, талант», — сказал Песков.
По его мнению, талантом обладает каждый человек. Однако у кого-то он «пробуждается сам», а другим приходится прикладывать больше усилий.
Об этом Песков рассказал, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции «Виртуальное путешествие „Я люблю Россию!“», отметило ИА RNS.