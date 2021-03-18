Песков переадресовал жалобу бойцов полка имени Кадырова в суд

Полк имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни может обратиться в суд, если считает, что статья «Новой газеты» о внесудебных расправах содержит клевету. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле узнали о жалобе бойцов на имя российского лидера только из СМИ. Но сама просьба силовиков направлена «не по адресу».

«Президент России не является судебным органом, он не может принимать судебные решения, вот в чем дело, он не может принимать иски в отношении редакции газеты», — пояснил Песков.

Представитель Кремля заявил, то если, по мнению бойков полка МВД, в материале газеты есть искаженная информация, то они вполне могут написать заявление в суд.

При этом Песков добавил, что журналисты этого издания часто выпускают материалы критического характера. Если там есть клевета, то с этим можно разобраться по закону. Безопасность журналистов остается непререкаемой.

Накануне министр печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев обвинил «Новую газету» в распространении ложных сведений, которые порочат честь сотрудников полиции. В Общественной палате региона статью назвали клеветнической. В редакции издания заявили, что не согласны с предъявленными обвинениями.