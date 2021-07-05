Песков переадресовал в правительство вопрос о повышении налогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о донастройке налоговой системы в правительство, сообщили «Известия». Ранее в пресс-службе правительства рекомендовали обращаться за комментариями по этой теме в Минфин.

Песков заявил, что обсуждение донастройки налоговой системы это «рабочий процесс, который происходит в правительстве».

«Конечно, любую информацию на этот счет нужно спрашивать там», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что кабмин обсуждает концепцию донастройки налоговой системы, которая принесет в бюджет до 400 миллионов в год. Обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли и корректировка системы уплаты акцизов.