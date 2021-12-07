Песков переадресовал в Минобороны вопрос о танках и снайперах на границе с Украиной

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналиста о заявлении Минобороны Украины о стягивании на линию соприкосновения на востоке страны российских танков и снайперов. Он переадресовал его Министерству обороны РФ.

«Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь это комментировать. Это заявление Минобороны, наверное, должно отвечать наше Минобороны», — процитировало РИА «Новости» ответ Пескова.

Ранее лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной.

Одной из главных тем переговоров Байдена и Путина, которые состоятся вечером 7 декабря, станет обсуждение вопроса об Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед переговорами российского и американского лидеров. Он поблагодарил США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он назвал американскую сторону стратегическим партнером и союзником своей страны.