Власть 04 апреля 2024, 13:57 Песков переадресовал Минобороны вопрос о переговорах с Украиной Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

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Вопрос о возможности переговоров с Украиной на основе стамбульских договоренностей лучше задать в Министерство обороны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что комментировать это из Кремля было бы «неуместно».

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу побеседовал с французским коллегой Себастьяном Лекорню. По итогам переговоров российское оборонное ведомство сообщило, что Франция готова к диалогу с РФ по украинскому вопросу. Однако позже источник во французском правительстве опроверг эти данные, уточнив, что страна «не приняла и не предложила ничего подобного». Между тем телефонные переговоры состоялись по инициативе Франции.