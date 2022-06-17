Песков озвучил позицию России по ситуации с поставками удобрений на мировой рынок

Россия и Белоруссия заинтересованы в поставках удобрений на мировой рынок, но США, Евросоюз, Канада и другие страны наложили санкции. Об это в интервью РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И Россия, и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений — заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор. Но это же не мы наложили на нас самих санкции», — отметил официальный представитель Кремля в беседе с агентством.

Правительство США начало тайно убеждать американские сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок удобрений из России. Из-за введенных ограничений многие предприятия перестали заключать сделки с российскими поставщиками, опасаясь нарушить новые правила. Штаты собираются в ручном режиме устранять препятствия для поставок российского продовольствия и удобрений, сообщили в Госдепе США. Меры, принятые против российских банков, нельзя считать непреодолимым препятствием для экспорта сельхозпродукции.