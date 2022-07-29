Песков ответил, планируется ли телефонный разговор Путина и Байдена

Планов организации телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена сейчас нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Сотрудники СМИ задали представителю Кремля соответствующий вопрос в свете того, что планируются переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Дата контакта согласовывается с Блинкеном.

«Пока планов по Путину — Байдену никаких нет», — ответил Песков (его процитировал ТАСС).

Ранее Лавров рассказал прессе, что впервые узнал о планах Блинкена связаться с ним по телефону, когда находился в Африке. Американский госсекретарь заявил об этом во время выступления на телевидении, и лишь через сутки пришел официальный запрос о переговорах. Глава МИД России подчеркнул, что министерство не уполномочено обсуждать обсмен американскими и российскими гражданами, находящимися под стражей, но «послушает, что скажет американский коллега». Об этом написало РИА «Новости».