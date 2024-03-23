Власть 23 марта 2024, 15:18 Песков ответил, обратится ли Путин к россиянам в связи с терактом в Подмосковье Песков: Кремль сообщит о возможном обращении Путина к россиянам РИА «Новости»

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Кремль дополнительно сообщит о том, будет ли президент Владимир Путин обращаться к россиянам в связи с терактом в Подмосковье. Об этом «Известиям» заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Корреспондент спросил, планируется ли обращение главы государства.

«Мы сообщим», — коротко ответил официальный представитель Кремля.

Путин узнал о теракте в первые же минуты и дал все необходимые указания. Позже представители СК, ФСБ, МВД и Росгвардии предоставили президенту доклады о процессе расследования. Официальных заявлений со стороны Владимира Путина по поводу трагедии пока не поступало.

Стрельба и пожар в Crocus City Hall в Красногорске, случившиеся 22 марта, унесли жизни 115 человек. Пострадали еще более 100. Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Спасатели будут продолжать работу еще как минимум несколько суток.

В городах Подмосковья открываются стихийные мемориалы в память о погибших, куда люди несут цветы. По всей России отменили массовые развлекательные мероприятия. В ряде регионов объявили траур.