23 марта 2024, 15:18
Песков ответил, обратится ли Путин к россиянам в связи с терактом в Подмосковье
Песков: Кремль сообщит о возможном обращении Путина к россиянам
Кремль дополнительно сообщит о том, будет ли президент Владимир Путин обращаться к россиянам в связи с терактом в Подмосковье. Об этом «Известиям» заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Корреспондент спросил, планируется ли обращение главы государства.
«Мы сообщим», — коротко ответил официальный представитель Кремля.
Путин узнал о теракте в первые же минуты и дал все необходимые указания. Позже представители СК, ФСБ, МВД и Росгвардии предоставили президенту доклады о процессе расследования. Официальных заявлений со стороны Владимира Путина по поводу трагедии пока не поступало.
Стрельба и пожар в Crocus City Hall в Красногорске, случившиеся 22 марта, унесли жизни 115 человек. Пострадали еще более 100. Разбор завалов на месте происшествия продолжается. Спасатели будут продолжать работу еще как минимум несколько суток.
В городах Подмосковья открываются стихийные мемориалы в память о погибших, куда люди несут цветы. По всей России отменили массовые развлекательные мероприятия. В ряде регионов объявили траур.
Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Стрельба в Crocus City Hall
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