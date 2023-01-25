Власть 25 января 2023, 13:15 Песков заявил, что киевский режим не гнушается ничем Песков прокомментировал заявление Подоляка о возможности ударов по Москве и Петербургу Kevin Jones/ / flickr

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможном нападении на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. По его словам, киевский режим ответственен за теракты, передал ТАСС.

Песков напомнил журналистам о теракте с Дарьей Дугиной, который произошел в августе прошлого года в Подмосковье. Тогда Россия обвинила спецслужбы Украины в убийстве девушки.

Реклама

«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности», — сказал он.

Ранее российские силовики пресекли финансирование сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области. Средства шли через европейские банки. Заказчики обналичивали деньги с карт и передавали исполнителю с помощью волонтерских организаций, которые прибывали в Херсонскую область по гуманитарным коридорам.