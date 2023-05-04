Власть 04 мая 2023, 19:12 Песков ответил на заявление США о непричастности к атакам на Кремль Представитель Кремля Песков подтвердил свои слова о том, что за атакой на Кремль стоят США РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков фактически подтвердил свои слова о том, что Украине не приняла бы решения об атаке на Кремль за спиной США. Он прокомментировал РИА «Новости» заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Соединенные Штаты якобы не причастны к атаке и не знают, кто за ней стоял.

«Мы именно сказали то, что хотели», — ответил на это Песков.

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Попытка удара по Кремлю состоялась в ночь на 3 мая. Обошлось без пострадавших, спецслужбы и военные сбили два беспилотника. Оказались повреждены лишь медные листы на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца. В ближайшее время их заменят.

В России случившееся восприняли как теракт и покушение на президента Владимира Путина. Дмитрий Песков заявил, что за атакой явно стоят США, поскольку Украина не стала бы действовать без их одобрения. Попытки Украины и США откреститься Песков счел смехотворными.

Тем временем Джон Кирби утверждал, что Соединенные Штаты «не имеет отношения» к случившемуся.