08 мая 2023, 13:28
Песков ответил на вопрос об оценке Путиным хода СВО на параде Победы
Пресс-секретарь Песков не уточнил, оценит ли президент Путин ход СВО на выступлении 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, будет ли Владимир Путин оценивать ход специальной операции на Украине в своем выступлении на параде Победы 9 мая. Его слова привел ТАСС.
Также Песков отказался огласить содержание послания президента.
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«Содержание речи президента мы никогда не анонсируем. Он выступит на параде 9 мая, это так. Поэтому давайте дождемся», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что парад Победы на Красной площади 9 мая пройдет в обычном режиме.
Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам бывших советских республик в связи с грядущей 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Глава государства отметил, что духовное наследие Победы способствует развитию отношений между разными народами и странами.
День Победы 9 мая
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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