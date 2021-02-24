Песков ответил на вопрос об отмене обязательной службы в армии после слов Нагиева

Отмена обязательной военной службы не обсуждается. Она остается конституционной обязанностью россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о возможности полного перехода на контрактную службу. По его словам, отмена обязательной службы не обсуждается.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев назвал проведенный год в армии «бесцельно потраченным временем». Он заявил, что столкнулся там с дедовщиной.

Нагиев вспомнил, как на него «шли с табуретками и не только». По признанию ведущего, его спасало только владение боевыми искусствами. В День защитника Отечества он пожелал российской армии никогда не участвовать в настоящих военных действиях и мирного неба над головой.

«Я желаю нашей армии быть сытой, одетой», — добавил Нагиев.