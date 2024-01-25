Власть 25 января 2024, 09:55 Песков ответил на вопрос об особых поручениях Путина после крушения Ил-76 Песков: о поручениях Путина после крушения Ил-76 говорить рано vk.com/belgorod1/globallookpress

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Об особых поручениях президента России Владимира Путина в связи с крушением самолета Ил-76 под Белгородом говорить пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

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Песков добавил, что сказать об этом могут исключительно военные.

Он также назвал «чудовищным актом» убийство украинскими боевиками своих сограждан. Дмитрий Песков указал на то, что процесс обмена пленными обычно «происходит в полной тишине».

«То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — совершенно чудовищный акт», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Военно-транспортный самолет Ил-76 рухнул в поле в Белгородской области 24 января. Все, кто был на борту (65 пленных украинских солдат и шесть членов экипажа из Оренбургской области) погибли.