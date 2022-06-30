Песков ответил на вопрос об обмене российских и украинских пленных

Для российских властей важно вернуть российских военных и всех тех, кто сражался за жизнь людей в Донбассе. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной.

«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганских и Донецких народных республик. По деталям я не уполномочен что-то говорить. Это прерогатива наших военных», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков добавил, что Россия не обязана больше исполнять предписания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требовавшего от России гарантий о неприведении в силу вынесенного судом ДНР приговора двум британским наемникам.

«По поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой Народной Республики», — добавил пресс-секретарь президента. Его слова привел ТАСС.

Накануне стало известно, что российская и украинская стороны обменялись пленными в формате «144 на 144».