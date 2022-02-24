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    24 февраля 2022, 14:46

    Песков ответил на вопрос о возможности смены режима на Украине

    Пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о возможности смены режима на Украине

    Наза Салех Захи

    Будет или нет сменен режим на Украине — зависит от выбора украинского народа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков ответил на вопрос о возможности смены режима на Украине

    «Остальное — это будет вопрос выбора украинского народа», — ответил он на вопрос журналистов о том, возможна ли смена власти на Украине. Его процитировал «Интерфакс».

    Представитель Кремля напомнил, что одна из целей специальной военной операции России — демилитаризация Украины.

    «Это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран», — добавил Песков.

    Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Она начата по просьбе руководства ЛНР и ДНР. На Украине объявлено военное положение, страна разорвала дипломатические связи с Россией.