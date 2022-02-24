Песков ответил на вопрос о возможности смены режима на Украине

Будет или нет сменен режим на Украине — зависит от выбора украинского народа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Остальное — это будет вопрос выбора украинского народа», — ответил он на вопрос журналистов о том, возможна ли смена власти на Украине. Его процитировал «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что одна из целей специальной военной операции России — демилитаризация Украины.

«Это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран», — добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Она начата по просьбе руководства ЛНР и ДНР. На Украине объявлено военное положение, страна разорвала дипломатические связи с Россией.