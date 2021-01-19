Песков ответил на вопрос о возможности проведения ЧМ-2021 по хоккею в России

Международная федерация хоккея (IIHF) пока не проявляла инициативу по проведению в России чемпионата мира в 2021 году. Кремль подчеркнул, что решение останется именно за этой организацией.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков оценил возможность того, что Россия примет хоккейный турнир. Его слова привела «Газета.ru».

«Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, все-таки это та организация, которая принимает решение», — заметил официальный представитель Кремля.

Соревнования должны были пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Белоруссия лишилась права принимать игры международного первенства 18 января: решение принял совет Международной федерации хоккея. В Москве с сожалением отнеслись к лишению Минска чемпионата.

В Федерации хоккея России заметили, что проведение чемпионата подразумевает серьезную подготовку транспорта, гостиниц, охраны и других служб страны. Состоится ЧМ-2021 в РФ или нет, зависит в том числе от участия в вопросе столичных и федеральных властей. За последними остается решение, выдвигать ли заявку на организацию турнира.