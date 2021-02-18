Песков ответил на вопрос о возможном появлении аккаунта Кремля в Clubhouse

Кремль изучает новую соцсеть Clubhouse. Однако власти считают, что уже есть достаточно механизмов для информирования о работе администрации президента РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что у Кремля нет официальных страниц в соцсетях. В Twitter есть аккаунт, но не прямой. @KremlinRussia — «фактически зеркало информационной ленты» сайта Кремля.

«Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению и доведению нашей информации до общественности достаточно», — сказал Песков о том, нужен ли Clubhouse Кремлю в качестве площадки для освещения официальных новостей. Его процитировало РИА «Новости».

Американская социальная сеть Clubhouse стала в России популярна совсем недавно. Это произошло после того, как основатель SpaceX и Теslа Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина в Clubhouse. Кремль назвал предложение Маска интересным, но требующим изучения.

Также с Clubhouse связан громкий скандал в медиасреде. Соцсеть уже дважды заблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева.