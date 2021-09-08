Песков ответил на вопрос о теме Крыма на предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сам не поднимает тему признания Крыма на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Очередная встреча президентов пройдет 9 сентября.

«Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — передал ТАСС ответ пресс-секретаря Путина на вопрос журналистов о теме Крыма на предстоящей встрече лидеров двух стран.

На предстоящей встрече в Москве президенты РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции.

В начале августа Александр Лукашенко заявил, что признает Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи, а также они начнут поставлять туда свою продукцию. Также он добавил, что из-за действия украинских властей, у него «руки развязаны».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил ранее Александру Лукашенко, что Крым как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией.