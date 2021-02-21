Песков ответил на вопрос о помощи Сирии вакцинами

Россия помогала и будет помогать Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию.

«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера не уточнил детали и оставил без комментариев все нюансы.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. К применению его одобрили уже больше 20 стран. Российские власти продают зарубежным коллегам не готовую вакцину, а только ее состав и технологию производства. За границей считают, что качество препарата из-за этого упадет, но простота изготовления должна решить все проблемы.

«Спутник V» так же эффективен и надежен, как автомат Калашникова. Препарат с оружием сравнил австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер