Песков ответил на вопрос о перспективах уничтожения армии Украины

«Цель — нейтрализовать военный потенциал Киева», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, означает ли демилитаризация Украины полное уничтожение ее армии. «Все решения приняты, и цели будут достигнуты», — процитировало Пескова РИА «Новости».

«Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран», — добавил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Украинский президент внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Также страна разорвала дипломатические отношения с Россией.