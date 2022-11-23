Важное 23 ноября 2022, 22:12 Песков ответил на вопрос о переговорах России и США по Украине Представитель Кремля Песков: Россия и США не ведут переговоры по Украине РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал отрицательный ответ на вопрос о возможных переговорах России и США по ситуации на Украине. Об этм сообщило РИА «Новости».

Журналисты спросили у представителя Кремля, значит ли высказывание генерала армии США Марка Милли что Россия общается с Америкой по этому вопросу. Милли ранее отметил, что зимой могут состоятся мирные переговоры России с Украиной.

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«Не значит», — ответил Песков.

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Как объяснил пресс-секретарь российского лидера рассуждения властей США о возможности переговоров с Украиной не могут указывать на обсуждение этого вопроса с Россией.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не получал никаких проектов мирного соглашения с Украиной накануне проведения саммита G20.

Информацию о том, что российский лидер перед саммитом «Большой двадцатки» якобы передали проекты мирного соглашения с Украиной, распространило издание «Украинская правда».