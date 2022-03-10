Песков ответил на вопрос о наказании за отправку российских срочников на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться, пока военная прокуратура проведет проверку случаев отправки российских срочников на Украину. Так Песков ответил на вопрос журналистов о возможных санкциях для виновных в этом нарушении.

«Это произошло вчера. Соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно, давайте дождемся, пока информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

О том, что российские солдаты срочной службы оказались среди участников спецоперации на Украине, сообщило Минобороны 9 марта. В министерстве указали на «несколько фактов» таких нарушений. На тот момент почти всех таких военнослужащих уже вывели на территорию России. Однако солдаты срочной службы оказались и в подразделении, на которое напала диверсионная группа нацбатальона. Выполняющее задачи тылового обеспечения подразделение оказалось захвачено.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации на Украине не должны участвовать срочники и резервисты из запаса. Операция проводится силами профессионалов, которые справляются со своими задачами.

Путин поручил Главной военной прокуратуре разобраться, почему солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине, и наказать виновных.

Дмитрий Песков подчеркнул, что «до начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины».

Ранее Песков выступил за расследование деятельности американских биолабораторий на Украине, написало РИА ФАН.