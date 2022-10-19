Песков ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина | 360°

Власть 19 октября 2022, 07:21 Песков ответил на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина Пресс-секретарь президента Песков: дата большой пресс-конференции Путина не определена пресс-служба Кремля

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Дату ежегодной большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина еще не определили. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, пока дату не назначили. Как только мы это сделаем, мы всех проинформируем», — заявил представитель Кремля.

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В последние годы пресс-конференция проходила в декабре. Впервые она состоялась в 2001 году и с тех пор прерывалась лишь на те годы, когда Владимир Путин был премьер-министром. В прошлом году президент ответил на 55 вопросов за четыре часа. Она проходила очно, но из-за ковидных ограничений журналистов было вдвое меньше обычного.

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Кремль также пока не определил дату послания Путина Федеральному собранию. Традиционно не разглашается и его содержание. В начале сентября пресс-секретарь российского лидера сообщал, что это мероприятие, как и прямая линия, обязательно состоится до конца 2022 года.